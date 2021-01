Los hinchas ya lo aman: ahora apareció una foto de "mini" Tenaglia con la camiseta de Boca

El mercado de pases del fútbol argentino abrió nuevamente y parecería ser que habrá muchos movimientos en torno a los clubes más grandes. Boca y River quieren renovar su plantel buscando una vez más conquistar América y darle una gran alegría todos su hinchas.

Es ese contexto, uno de los nombres que suena más fuerte para llegar al equipo de Miguel Ángel Russo es Nahuel Tenaglia, jugador de Talleres de Córdoba que hizo las inferiores en el Xeneize y en los últimos días se ocupó de demostrar que el amor por los colores sigue intacto.

En una entrevista, dejó en claro: "Salió la posibilidad. Yo soy hincha del club y la verdad que sería muy lindo para mí. Siempre de chico fue mi sueño jugar en la Primera de Boca. Sería muy lindo y el sueño de poder regalarle la camiseta a mi papá y que tenga su apellido".

Pero eso no es todo: nadie resiste al archivo, aunque eso no siempre es negativo. En el caso del futbolista, dos cosas del pasado salieron a la luz que no hicieron más que generar más empatía con la gente del conjunto de La Ribera.

Primero volvió a aparecer un tuit de 2015 mostrando sus nuevos botines, estando los mismo encima de una toalla de Boca. Además, comenzó a circular una foto de "mini" Tenaglia, sonriente con una camiseta de la institución de la que es aficionado.

Veremos si termina siendo llamado por Román...

