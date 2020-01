Los refuerzos de jerarquía todavía no aparecen en Boca. Para muchos fanáticos, este mercado de pases es uno de los peores en las últimas décadas. Hay dos realidades: el Xeneize no trae a nadie, pero ningún equipo del fútbol argentino lo hace sacando algunas excepciones.

Para colmo, ayer a la noche se confirmó la partida de uno de los pocos "distintos" que tiene el plantel. ¿De quién estamos hablando? De Alexis Mac Allister.

El Brighton, equipo que posee la ficha del futbolista, rompió el préstamos con el elenco de la Ribera y se lo lleva ya. Los de Inglaterra abonarán 600.000 euros para cancelar el préstamo.

El propio jugador se despidió en Instagram de todo la institución Xeneize con un emotivo mensaje.

"Queridos hinchas de Boca, quiero contarles que a pesar de haber estado sólo 6 meses en el club tengo un cariño muy grande por todos ustedes porque me hicieron sentir como si toda la vida hubiese jugado en este gran equipo. Hoy me toca despedirme y quiero agradecer a las autoridades de la institución esta oportunidad que me dan de aprovechar este permiso de trabajo especial para jugar en una de las mejores ligas del mundo. Fue muy difícil para mi tomar esta decisión, pero quizás es una oportunidad que sea irrepetible por no tener el pasaporte comunitario. Los clubes llegaron a un acuerdo gracias a la comprensión de Boca y esto me da la oportunidad de empezar mi carrera internacioanl. ¡Hasta pronto!", escribió.

Se va un distinto. Con sólo 21 años, Alexis se puso la camiseta de Boca, fue para adelante siempre y demostró tener calidad. En el Xeneize, en un pobre Xeneize, se lo va a extrañar muchísimo...

+ El posteo que publicó en Instagram:

Así se despidió Alexis Mac Allister de #Boca. Se va, por ahí, uno de los pocos "distintos" que tiene el Xeneize en el plantel. Una lástima... pic.twitter.com/AGMCmqyb4K — Bolavip Argentina (@BolavipAr) January 31, 2020

