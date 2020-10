Malas para Aldaír: Rodríguez no podrá jugar la Liberadores por un detalle

Esta semana vuelve la Copa Libertadores. El torneo de clubes más importante del continente, después de la para por la fecha FIFA, regresará a las canchas.

Los equipos peruanos estarán a las canchas para lavarse la cara después de una nueva terrible campaña internacional. Solo quedan dos y ambos están últimos en sus respectivos grupos.

Binacional, por ejemplo, visitará este martes a San Pablo en Brasil. Alianza Lima ya llegó a Uruguay para chocar contra Nacional en Montevideo.

Así también, jugadores peruanos podían saltar a las canchas en equipos internacionales. Este era el caso de Aldair Rodríguez del América de Cali.

"Aldair Rodríguez no viajará con America de Cali a Brasil para el partido por Copa Libertadores frente a Gremio, su debut en este certamen internacional no se podrá dar porque alegan que la documentación no llegó a tiempo", señaló por ejemplo Nick Negrini de Pulso.

Así, por una cuestión de documentos, el delantero que estuvo en Binacional no podrá saltar a la cancha con lso diablos rojos de Colombia ¡A seguir esperando

