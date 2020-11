Martín Liberman sobre la Blanquiroja: "Que flojo es este equipo de Perú"

La Selección Peruana no está en su mejor momento. El último viernes perdieron contra Chile y entraron en los últimos lugares. Tenían la presión de ganarle a Argentina.

Este martes el en Nacional ningún jugador estuvo a la altura. En la primera mitad, los Albicelestes anotaron dos goles y Perú intentó reaccionar.

La verdad, no generaron situaciones de gol. Se veía que algunos jugadores se esforzaban, pero no alcanzaba. Solo Carrillo y Lapadula intentaron, pero no bastaba para hacerle daño al equipo de Scaloni.

���� ¡ENORME TRIUNFO DE ARGENTINA!



✔️ Con goles de Nico González y Lautaro Martínez, derrotó 2-0 a la Perú de Gareca



�� Vuelve a ganar en Lima después de 16 años



�� Suma 10 puntos en 4 fechas de las #EliminatoriasSudamericanas pic.twitter.com/ghdXYZ8f1e — SportsCenter (@SC_ESPN) November 18, 2020

Las críticas no tardaron en llegar. Aldo Corzo, por ejemplo, se hizo tendencia por su bajo rendimiento. En Argentina también señalaron el nivel del conjunto del Tigre.

El reconocido periodista Martín Liberman, por ejemplo, opinó. "Que flojo es este equipo de Perú. Desconocido el equipo de Gareca con 1 punto sobre 12", escribió en twitter.

Así, no están viendo en el exterior después de estas 4 jornadas. Esperemos que en marzo volvamos a lo que alguna vez fuimos ¡A ponerle!

Que flojo es este equipo de Perú. Desconocido el equipo de Gareca con 1 punto sobre 12. — Martin Liberman (@libermanmartin) November 18, 2020

