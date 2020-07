Matías Pisano volvió a tirarle los dardos al máximo empresario del América de Cali

Matías Pisano fue uno de los jugadores claves del plantel que alzó el campeonato en América de Cali en diciembre de 2019.

En declaraciones para el Diario El País, el argentino volvió hablar y agregó las reacciones que tuvieron sus compañeros y Tulio Gómez luego de su salida del plantel campeón del rentado nacional.

"Todos mis compañeros me mandaron mensajes, desde el más chico hasta el más grande; me dijeron que había sido un gran compañero, un amigo, un buen aporte. Los que trabajan en el club también me escribieron. El único que no lo hizo fue Tulio, pero las cosas se dieron así", sostuvo el jugador extranjero.

Pisano contó que él fue uno de los primeros en hablar con el plantel de futbolistas para rebajarse el sueldo, pero lamentablemente el club tomó otra determinación.

Por último, el mediocampista aclaró sus comentarios con respecto a la sede del conjunto escarlata y remarcó que lo hizo para hablar bien del América. "Yo solo di una opinión, después el dirigente seguramente la tomó mal", puntualizó.

