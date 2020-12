Suárez explicó su gol contra Huracán a lo Zlatan Ibrahimović

Abriendo el marcador de una forma más que particular con una definición llamativa, Matías Suárez puso el 1 a 0 de River contra Huracán mediante una definición de novela. Juan Pablo Varsky, comentarista del encuentro, comparó la resolución del atacante con una al estilo de los históricos Zlatan Ibrahimović o Dennis Bergkamp.

Consumado el encuentro y con los tres puntos ya en el bolsillo, Suárez exteriorizó su felicidad por volver al gol. "No voy a mentir, para un delantero es importante hacer goles. Siempre disfruto de dar un pase gol, una asistencia. Si el equipo va ganando yo lo disfruto, cuando hacés las cosas bien el gol siempre llega. Me voy muy contento", manifestó.

Matías Suárez y una definición en 'Modo Zlatan' ���� pic.twitter.com/Fg2BTSsoje — TNT Sports LA (en ��) (@TNTSportsLA) December 21, 2020

Consultado sobre su particular definición y presentada la comparación con Ibrahimović y Bergkamp, Matías exteriorizó una pequeña sonrisa y explicó: "Se me iba y me tuve que tirar rápido para que no se me fuera. No tenía mucho ángulo y la enganché justo porque me quedó la pelota sola atrás".

Destacando el trabajo colectivo llevado a cabo por el equipo en las últimas presentaciones, el atacante de Córdoba cerró: "Los últimos partidos volvimos a jugar como lo hacíamos antes. Jugamos contra un gran equipo que tiene mucha intensidad. Hicimos un buen partido y nos vamos con un triunfo más que merecido".

#CopaMaradonaEnTNTsports | Matías Suárez volvió a convertir para el Millonario: "Cuando el equipo viene ganando, haga el gol quién sea, yo lo disfruto y estoy contento. Lo que importa es el equipo."



Huracán �� River pic.twitter.com/0lYwSkSu4V — TNT Sports LA (en ��) (@TNTSportsLA) December 21, 2020

