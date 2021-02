Matías Succar contó como va su proceso de adaptación al fútbol de Austria

Matías Succar tuvo su mejor temporada en el fútbol peruano con camiseta de Deportivo Municipal el año 2020. Sus buenas actuaciones hicieron que sea convocado a la selección peruana y vendido al LASK Linz de la primera división del fútbol de Austria.

En entrevista a Ovación, contó: "Estoy en Linz, es la tercera ciudad más grande de Austria, muy ordenada, muy linda, estoy cómodo. Me estoy adaptando, conociendo cada día más de la ciudad y estoy tranquilo aquí. Estuve las dos primeras semanas en un hotel, y ahora ya en un departamento donde estoy más cómodo".

Agregó: "Cada día me siento mucho mejor, adaptándome al nuevo equipo, al cambio de país, me siento cómodo, me siento bien y tratando de mejorar día a día. El fútbol es de mucha intensidad, el estilo de juego que pide, exige mucho a los delanteros también a defender, buscando recuperar el balón y tratar de salir rápido".

En el plantel todos hablan, alemán, pero la mayoría también inglés y Succar se apoya en un compañero: "Tengo un compañero panameño que habla español y que me ayuda con ese tema y tratando de aprender el idioma para sentirme más adaptado".

Succar es otra de las alternativas que tiene Ricardo Gareca en la delantera pensando en el futuro de la selección peruana. El delantero es hermano de Alexander Succar, quien milita en Universitario.

Lee También