Médico del América estalló: "Hay gente llena de sevicia y mala intención"

Una avalancha de comentarios y críticas se han conocido luego de que Amaranto Perea, en conversación con Carlos Antonio Vélez, en el programa Planeta Fútbol de Antena 2, confesara que varios miembros del Junior de Barranquilla llegaron con sintomas de Covid, tras su viaje a Chile, para la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana contra Unión La Calera.

"En el partido ante América, algunos de nosotros ya teníamos síntomas.... Nosotros fuimos a Chile siendo todos negativos, pero las siguientes pruebas fueron el lunes. Para el campeonato local no se hicieron pruebas", dijo el actual entrenador del equipo barranquillero.

Ante esto, han sido muchas las voces que se han manifestado, pero una que destacó fue la del médico del América de Cali, Germán Alberto Ochoa, quien habló del contagio masivo en Junior y fue comprensivo, pero estalló con quienes han asegurado que se trata de una conspiración del equipo escarlata para sacar ventaja deportiva.

"Es una situación desafortunada e inapropiada, porque no solamente corren el riesgo ellos mismos, sino que también tienen la posibilidad de contaminar al rival o a las personas que están en el entorno, a deportistas o personas del común que están sintomáticas, es muy probable que hayan tenido dificultades logístico administrativas en su desplazamiento de Chile a Colombia, directamente a Cali, y seguramente no tuvieron la oportunidad de haber realizado las pruebas como es lo que sugiere la norma, posiblemente por los desplazamientos prolongados, por estar en una ciudad que no es la de ellos, seguramente no tuvieron la precaución de haber hecho las pruebas en el hotel, que es lo más fácil y más cómodo", dijo Ochoa sobre las declaraciones de Amaranto, en charla con El Súper Combo del Deporte.

Y luego, aseguró sobre la posible conspiración: ""Hay gente que es imprudente y goza de sevicia y mala intención, pero hay que saber escuchar quién habla y saber interpretar qué es lo que se dice, no dejarse contaminar de tanta información que no tiene ninguna validez".

