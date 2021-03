Mientras Guarín renuncia, otro jugador dice: "En Millonarios jugaría hasta gratis"

En el fútbol profesional colombiano hay gran expectativa luego de que se asegurara que Fredy Guarín no seguirá en Millonarios, debido a que tiene problemas personales, los cuales han hecho que no se presente a algunas prácticas con el club durante las últimas semanas.

A pesar de que hoy futbolísticamente Guarín no esté en su mejor versión, para los hinchas no deja de ser un trago amargo el no poder contar con un jugador que desde hace años se quería tener en el club y que siempre mostró los deseos de cumplir su sueño para jugar de azul.

Y mientras eso pasa y el jugador decide irse, hay quienes les gustaría jugar en Millonarios, incluso gratis, y así ha declarado en los últimos días un futbolista que ya pasó por los embajadores y desde que se fue ha demostrado su deseo de volver.

"Millonarios es mi vida, vivir en la capital, sentirme querido, yo trabajo para eso, allá tengo a mis amigos. Me sorprendió lo que pasó, pero son clubes grandes y tener a todos contentos es complicado. Ojalá, Dios quiera, todo se de para volver a El Campín", fueron las palabras de Andrés Manga Escobar, en una entrevista con Futbolred.

El ahora jugador del Leiknir Reykjavík, asegura que no hubo inconvenientes en su salida del club y espera algún día regresar: "Quiero hacer una gran temporada aquí, esto sigue siendo Europa, hay equipos que ven esta liga, quien dice si no puedo volver algún día a Millonarios, aquí todos saben que ando fuera de todo problema, madurando. En algún momento se me va a dar, quiero volver pronto, cuando el presidente olvide los inconvenientes, yo volvería hasta gratis para retirarme ganador, con dos o tres títulos".

