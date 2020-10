No quiso el saludo: El polémico gesto de Mario Salas al DT de Cantolao

Con un gesto polémico de no querer dar el saludo al entrenador de Cantolao, Lisi, Mario Salas se fue a los camerinos luego de la caída de Alianza Lima ante el Delfín. Al no encontrar respuesta al saludo, el DT Lisi le respondió: "Cuando me ganaste 4-0 en Chile si te saludé".

Al final del juego; Mario Salas levanta la mano negándole el saludo al técnico de Cantolao Hernan Lisi; este le responde. Algo habrá allí?...Reconocerá Salas que estuvo mal?...Ya está al aire #CODIGOFUTBOL por @GOLPERUoficial @jkieffersolari @SergioMoreno11 @julianf10 pic.twitter.com/6Xx24HAgau — Edward Alva (@EdwardAlva08) October 10, 2020

Alianza Lima perdió ante Cantolao por 1-0 con gol de Mario Tajima. Hubo muchas polémicas en el partido, como dos goles mal anulados, tanto a Alianza como a Cantolao. Los íntimos siguen sin encontrar un rumbo en el Apertura.

Alianza Lima quedó eliminado de la Copa Libertadores, pero todavía puede clasificar a la Copa Sudamericana, pero no dependen de ellos. Deben vencer a Nacional de Uruguay y esperar que Racing derrote a Estudiantes Mérida, incluso así podría quedar fuera de la Sudamericana por diferencia de goles.

Alianza Lima empezó la temporada 2020 con Pablo Bengoechea, pero debido a los malos resultados y falta de compromiso del plantel, según las propias declaraciones de Pablo, el DT dejó el equipo luego de la derrota en el clásico ante Universitario.

Mario Salas tomó las riendas del equipo, pero todavía no logra plasmar el juego que desea y que lo hizo salir campeón con Sporting Cristal la temporada 2018, teniendo como rival en la final a Alianza Lima.

