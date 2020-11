No calla: Raúl Ruidíaz habló de su presente en la Selección y de Gianluca Lapadula

La Selección Peruana ha tenido una terrible fecha doble. No sumó puntos y ni siquiera pudo anotar un gol. La más clara de todas la tuvo Raúl Ruidíaz sobre el final del primer tiempo contra Chile.

Tras esa jugada, la Pulga recibió muchísimas críticas. Los pedidos por Gianluca Lapadula fueron cada vez mayores. Ingresó y mostró su calidad. Contra Argentina, el nacido en Italia, fue titular y destacó.

Por todo esto, han habido muchas críticas para el de Seattle Sounders por su nivel. Para el del Benevento, los elogios no han parado. Raúl Ruidíaz habló de todo esto a TV Perú.

"Por ahí he escuchado que he decepcionado. Que mi mamá me diga algo así me preocuparía, que mi familia lo haga, pero lo que opine la gente o no, no le tomo importancia. Estamos en un país donde cualquier persona puede opinar lo que siente, no todos lo verán de la misma manera", comenzó por ejemplo el ex-Universitario.

"Gianluca un excelente tipo. Se le ve muy aguerrido, muy temperamental y con el pie juega muy bien. Va a tener oportunidades, él y todos de poder mejorar lo que estamos viviendo. No queríamos esto, estas dos derrotas duelen. Hay tiempo, quedan varios partidos, nosotros hemos pasado por muchas etapas y sabemos de esto", continuó sobre la novedad de Perú.

Así, la Pulga se mostró fuerte ante todo lo que dicen de él. Ahora, ojalá vuelva a ganarse su confianza en la MLS. Tiene partidos importantes y sería bueno que le vaya bien ¡Fuerza RuiDios!

"Esto recién empieza, tenemos muchas cosas que mejorar es muy dificil, duele mucho"

