Oblitas le abre las puertas: "Gianluca Lapadula no está fuera de evaluación"

Gianluca Lapadula causa polémica en Perú. Por su nivel en Italia, muchos lo quieren para la Blanquiroja pensando también en los años que le quedan a Paolo Guerrero como jugador.

Otros, sin embargo, no lo quieren en el equipo de todos ya que no nació en Perú. A este argumento, además, se suma el hecho de que en el 2015 dijo que no y volver a buscarlo no sería digno.

Este miércoles, Juan Carlos Oblitas habló de la situación. El jefe de Selecciones se centró en los aséctos técnicos aunque no dijo que ni que estaba descartado, ni que estaban avanzando con él.

"Gianluca Lapadula no está fuera de evaluación. El tema es que mientras no decida ser peruano, no podrá ser elegible", señaló sobre el caso el exentrenador y jugador.

�� #JuanCarlosOblitas #ENVIVO: "Ricardo Gareca está bien desde el momento en el que pudo ir a la Videna. Estuvo tenso por todo lo que estuvo pasando. En el momento en el que se tomaron exámenes y pudo ir, se reúne todos los días con su cuerpo técnico".#ZonaMixa �� pic.twitter.com/aVGAn86QND — Movistar Deportes (@MovistarDeporPe) August 5, 2020

"Lapadula es italiano y no puede ser llamado. Ojo que esto viene desde el 2015. Quisiera que alguien le pregunte para saber si quiere o no ser peruano. Es un chico importante para ser tomado en cuenta", continuó.

Así, también mostró su curiosidad por saber si le gustaría ponerse la Blanquiroja. Definitivamente, es un jugador interesante y no es una mala opción. Hay que decirlo, también depende de él.

