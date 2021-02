Oferta y detalles para su salida: "Luis Abram no va a continuar en Vélez"

Luis Abram es uno de los jugadores peruanos más valiosos en el mercado. Su buen presente en la Selección Peruana y su titularidad indicutible en Velez Sarsfield lo hicieron ser un jugador cotizado internacionalmente.

Su relación con los del Fortín, sin embargo, parece estar rompiéndose. Hace poco se supo que condicionaron su permanencia en el primer seguido con su renovación, pues su contrato vence en julio de este año.

En caso de que se vaya no dejará nada y por eso en Voces del Fútbol entrevistaron a una periodsita especialista en el club de Liniers. "Si me guío por lo que algunos dirigentes me contaron, te digo que Luis Abram NO va a continuar en Vélez", señaló por ejemplo Lorena Gago.

"Acá la comisión directiva actual está contra la espada y la pared porque firmar algo impagable a cualquier jugador es dejarle un problema a una futura conducción administrativa. No pasa sólo por Luis Abram", señaló sobre la imposibilidad de llegar a un acuerdo con el club.

"Sí hubo una oferta por Abram de Alavés y la más concreta es del Celta, pero no están dispuestos a pagar un resarcimiento económico a Vélez. Este ultimátum es porque saben de su presente en la Selección Peruana", agregó sobre la condiciones que le están poniendo.

Así mismo, aseguró que hoy ya no será titular. Su lugar ya fue tomado por cuestiones económicas y administrativas. En fin, el fútbol es un negocia y acá otro ejemplo ¡Una pena!

