Otra baja en la selección peruana: jugador es desconvocado por lesión

La primera baja en la selección peruana para el inicio de las Eliminatorias fue Nilson Loyola y ahora se suma la del volante de César Vallejo, Raziel García, quien sufrió un desgarro muscular en el muslo derecho.

La información la dio a conocer la Federación Peruana de Fútbol a través de sus redes sociales, donde además le desean pronta recuperación al volante que ya había integrado la selección peruana Sub 20 que disputó el sudamericano de la categoría el 2013.

En una reciente entrevista, Raziel confesó que había decidido dejar el fútbol: "Después de San Martín (2016), yo decidí dejar el fútbol hasta que me llegó la oferta de Unión Huaral. Quería jugar, pero no como un trabajo. Incluso estaba haciendo otras actividades", declaró Raziel García en una entrevista con La República

"El llamado a la selección peruana me llega en un momento complicado en el tema futbolístico porque no me siento al 100%, pero me ayuda a seguir esforzándome para volver al nivel que tenía antes de la cuarentena. Estoy haciendo buenos partidos, pero hay que seguir mejorando", agregó Raziel García de 26 años.

Otra de las dudas que se tiene en la selección son las presencias de Jefferson Farfán y Aldo Corzo, aunque los dos al parecer habrían mostrado mejorías y podrían ser tomados en cuenta para el debut de la selección peruana ante Paraguay este 8 de octubre.

