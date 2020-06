Otro guiño de Isla: "Me gustaría jugar en Boca y luego en la U de Chile"

Desde hace algunas semanas, Mauricio Isla ingresó de lleno en el radar de Boca Juniors. Inclusive también trascendió que al experimentado lateral derecho chileno también lo buscó River Plate.

Sin embargo, todos los cañones apuntan hacia la escuadra Xeneize. De hecho, este lunes, el propio futbolista de 31 años de edad dejó muy claras sus intenciones de llegar al equipo de Miguel Ángel Russo.

"Hasta ahora no sé dónde voy a ir, tuve solo una conversación con Boca Juniors. Ellos me pidieron pero hasta ahora no sé nada", comenzó exteriorizando el futbolista que milita en el Fenerbahce de Turquía.

"Me gustaría jugar en Boca y luego en la Universidad de Chile, es mi sueño y el de mi familia", profundizó Isla en medio de una videoconferencia que mantuvo con niños de una escuela de fútbol del club Cobreloa.

Cabe destacar que, a comienzos de año, Juan Román Riquelme lideró el inicio de gestiones para convencer a Isla. En un primer momento recibió la negativa, pero ahora el panorama se presenta más favorable.

Cabe destacar que Isla, que anteriormente defendió las camisetas de Universidad Católica, Udinese, Juventus, Queens Park Rangers, Olympique de Marsella y Cagliari, finaliza su contrato con Fenerbahce el próximo 30 de junio.

