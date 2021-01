Agenda de hoy, martes 12 de enero: Libertadores, Sudamericana, LaLiga, Premier League y más

Como todos los días, en Bolavip te mostramos la agenda con todos los partidos de las ligas y copas de México, Argentina, Colombia, Inglaterra, España, Italia, Alemania y Francia, así como también los amistosos internacionales y eliminatorias de cada continente.

Se viene un martes 12 de enero con partidos clave a lo largo de todo el mundo, con actividad en Copa Libertadores, Copa Sudamericana, Premier League, LaLiga, Copa Italia y Copa Alemania. Como si fuera poco, saldrán a la cancha equipos muy importantes como River, Palmeiras, Manchester United, Atlético Madrid, Milan, entre otros.

Copa Libertadores

Palmeiras vs. River | Semifinal - vuelta

21:30 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

20:30 VEN, BOL

19:30 COL, PER, ECU, USA (ET)

18:30 CDMX

Copa Sudamericana

Coquimbo Unido vs. Defensa y Justicia | Semifinal - ida

19:15 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

18:15 VEN, BOL

17:15 COL, PER, ECU, USA (ET)

16:15 CDMX

LaLiga | España

Granada vs. Osasuna | Jornada 4

15:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

14:00 VEN, BOL

13:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

12:00 CDMX

Atlético Madrid vs. Sevilla | Jornada 1

17:30 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

16:30 VEN, BOL

15:30 COL, PER, ECU, USA (ET)

14:30 CDMX

Premier League | Inglaterra

Sheffield United vs. Newcastle | Jornada 18

15:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

14:00 VEN, BOL

13:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

12:00 CDMX

Burnley vs. Manchester United | Jornada 1

17:15 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

16:15 VEN, BOL

15:15 COL, PER, ECU, USA (ET)

14:15 CDMX

Wolverhampton vs. Everton | Jornada 18

17:15 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

16:15 VEN, BOL

15:15 COL, PER, ECU, USA (ET)

14:15 CDMX

Copa Italia

Milan vs. Torino | Octavos de final

16:45 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

15:45 VEN, BOL

14:45 COL, PER, ECU, USA (ET)

13:45 CDMX

Copa de Alemania

Bayer Leverkusen vs. Frankfurt | Segunda Ronda

16:45 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

15:45 VEN, BOL

14:45 COL, PER, ECU, USA (ET)

13:45 CDMX

