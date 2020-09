Periodismo puro: Miguel Simón educó a todos hablando de Di María y la Selección Argentina

Como ya les fuimos contando hoy en Bolavip, ayer comenzó un nuevo programa en ESPN. Todos los lunes por la noche, Alejandro Fantino encabezará una mesa rodeada de personajes más que importantes del mundo del periodismo. Uno de los presentes, para alegría de todos, fue Miguel Simón.

El periodista fue muy elogiado en las redes sociales por sus participaciones en el programa. Todas de calidad, pero hubo una que se destacó. ¿Cuál? Cuando habló de la no presencia de Ángel Di María en la Selección Argentina.

"Para mi Di María está en el top 3 de los jugadores argentinos que están en el exterior. Hay un dato clave para ver qué convocás y que no convocás si querés ganar una copa del mundo. Argentina irá como candidato si se clasifica y vos tenés que pensar en ganar el título", empezó.

Y tiró: "Hay un dato que es contundente: desde el año 2002 que no hay futbolista que no haya integrado una de las 5 grandes ligas del mundo que no haya sido campeón del mundo. Los campeones tienen todos jugadores de las 5 grandes ligas de Europa".

Clarísimos los datos. En medio de un periodismo donde todos opinan por opinar, Simón brindó datos que permiten entender un poquito los contextos.

#ESPNFC | IMPECABLE @migsim habló del gran momento de Fideo Di María y dejó un dato de color de las últimas Selecciones que salieron campeones del mundo. pic.twitter.com/JI34Pc9slB — ESPN Fútbol Club Argentina (@ESPNFCarg) September 29, 2020

