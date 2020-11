Periodista asegura que Alianza Lima solicitaría resta de puntos a Carlos Stein

A horas del encuentro entre Alianza Lima y Sport Huancayo por la permanencia de los íntimos en Primera División, el periodista Carlos Univazo informó que los encargados del club blanquiazul ya tienen preparado un informe para pedir resta de puntos a Carlos Stein.

"Me informan, ya tienen listo un expediente solicitando resta de puntos a Stein por parte de Licencias, por deudas. Esperarán resultado del sab, pues se quiere evitar dar ese paso innecesariamente. Y porque desean q jugadores no cuenten con ese factor de salvación".

Alianza Lima necesita de un triunfo ante Sport Huancayo para no depender de otros resultados. El equipo dirigido por Daniel Ahmed tendré las bajas de Alberto Rodríguez, Rubert Quijada, Francisco Duclós, Rinaldo Cruzado y Gonzalo Sánchez.

Los otros equipos que están comprometidos con el descenso son Carlos Stein, Atlético Grau y Cantolao. El equipo que ya perdió la categoría es Deportivo Llacuabamba.

El resto de la fecha se completará el día lunes con los partidos entre Universitari vs. Binacional, San Martín vs. Cienciano, Ayacucho FC vs. Mannucci, César Vallejo vs. Sport Boys y Melgar vs. Municipal.

