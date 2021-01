Periodista de ESPN sobre Benavente: "Con el tiempo uno va a la liga que le alcanza"

En las últimas horas desde México se informó que América, club donde milita en peruano Pedro Aquino, está interesado en contar con el volante de la selección peruana Cristian Benavente, quien hoy milita en el Antwerp de la Primera División de Bélgica.

Ante los rumores, el periodista argentino Hernán Pereyra de ESPN México no cree que Benavente tenga un pasado destacado que garantice un buen rendimiento, aunque aclarando que no ha visto nada del peruano.

"No lo he visto jugar. Llegan muchos jugadores que triunfan, pero no tiene un recorrido jugando en sus anteriores equipos como para pensar que puede hacer diferencias en América. No por jugar en el Real Madrid Castilla se puede pensar que hará diferencias".

Agregó: "Cada jugador con el tiempo, va a la liga que le alcanza, va a una liga que tiene que ver con su nivel futbolístico. Es raro que sea muy buen futbolista y que vaya a una liga de cuarta categoría".

Cristian Benavente volvió al fútbol de Bélgica esta temporada, luego de su paso por Pyramids FC de la liga de Egipto.

