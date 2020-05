Periodistas deportivos no se mostraron en acuerdo por la fecha del regreso del FPC

Es todo un hecho que el fútbol en Colombia volverá. Al menos si todas las fases del protocolo se cumplen, la actividad en las canchas en el país regresaría en el mes de agosto luego del anuncio entregado por Ernesto Lucena, Ministro del Deporte.

Por ahora, los jugadores deberán someterse a estudios por el Covid-19 y posteriormente realizarán entrenamientos individuales. Al mismo tiempo, los sitios de entrenamiento y estadios seleccionados para la reanudación, deberán pasar por un proceso de acondicionamiento para albergar los partidos.

Después de esta fase, los jugadores iniciarán labores colectiva en lo que será una pretemporada de, al menos, 28 días como mínimo antes del regreso de la competencia.

Teniendo en cuenta esta situación, Carlos Antonio Vélez no estuvo muy de acuerdo y en un Twitter compartió su postura. "Un mes para los entrenamientos individuales es anti todo.En lo deportivo inútil (los jugadores hace rato lo están haciendo en sus casas), en lo económico es pagarles por hacer flexiones y en lo práctico no suma para la preparación. En Europa esa etapa no supera los 10 días", dijo.

En la misma sintonía, César Augusto Londoño, también consideró que el regreso de la actividad es bastante exagerado. "Creo que la Liga 1 terminará con las 18 fechas que faltan. La Liga 2 sería corta y zonal o regional. El eje cafetero es ideal como sitio para reunir los clubes por el bajo contagio y su infraestructura. Y un mes para los entrenamientos individuales es exagerado e innecesario".

Por el momento, la actividad retornaría en el mes de agosto. Mientras tanto, los clubes se encuentran buscando la empresa que se encargará de realizar los testeos por coronavirus a todos los jugadores y colaboradores del FPC.

