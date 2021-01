"Su estadio es prestado, arrimados": Phillip Butters sobre Sporting Cristal

Las polémicas declaraciones del técnico de Universitario, Ángel Comizzo indicando que Sporting Cristal no está a la altura de Alianza Lima y la 'U', causaron polémica en el ambiente del fútbol peruano.

Para el conductor Phillip Butters, lo dicho por Ángel Comizzo es cierto y dio sus razones por las cuales cree Comizzo no dijo nada grave: "Alianza y Universitario tienen más hinchas de Sporting Cristal, llenan estadios. El estadio de Cristal es prestado, arrimados".

"La U es la U y Alianza Lima es Alianza, le duela a quien le duela. Cristal puede superar a Universitario, le regalo 10 títulos y pese a eso nunca será la U", agregó el conductor en el programa PBO.

Los exfutbolistas que se mostraron en desacuerdo por lo dicho por Ángel Comizzo fueron Luis Alberto Bonnet y Horacio Baldessari: "Quizá ese desconocimiento del rival lo llevo a perder la final del campeonato", indicó Bonnet.

¡LOS MÁS IMPORTANTES! Ángel Comizzo y la declaración más picante de la entrevista exclusiva en #GOLPERUNOTICIAS ��: "@ClubSCristal no está a la altura de @Universitario y @ClubALoficial". #AlientaDesdeCasa pic.twitter.com/v2Tp0d770l — GOLPERU (@GOLPERUoficial) January 19, 2021

Asimismo, Baldessari señaló: "Se metió con algo que quiero mucho y no se lo voy a permitir. Primero le digo que se entere bien de lo que significa Cristal para luego dar una opinión. Está tirando una granada porque ignorante no es. Si a fin de año le rompieron el c... yo no tengo la culpa”.

