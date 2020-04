Primer caso de COVID-19 en el fútbol argentino: el médico de Sportivo Belgrano

En más de dos semanas de cuarentena obligatoria, los números son positivos en Argentina, que mira desde muy lejos los casos de España, Italia y Estados Unidos, que hoy son los países con más casos de infectados por coronavirus en todo el mundo. Principalmente, en el país norteamericano la situación es realmente crítica: casi 400 mil casos y ya se habla de colapso sanitario en lugares como Nueva York.

En nuestro país la situación es muy diferente por fortuna. Lamentablemente, la cifra de víctimas fatales ha causa de la enfermedad superó los 50, mientras que las de los contagiados con COVID-19 ronda los 1700 casos. Este martes, se confirmó el primer caso en el fútbol argentino, que había parado incluso antes que se decrete la cuarentena el jueves 19 de marzo en la cadena nacional realizada por Alberto Fernández.

Se trata de Daniel Elkin, el Jefe de Médicos del plantel de Sportivo Belgrano, equipo del ascenso que milita en el Federal A. Así lo comunicó el propio club en sus redes sociales para informar a sus seguidores y también para demostrarle públicamente su apoyo en estos tiempos difíciles para él. Dio positivo en las últimas horas después de confirmarse los resultados del correspondiente hisopado.

INSTITUCIONAL | El Club Sportivo Belgrano comunica que el Jefe Médico de la institución, Dr. Daniel Elkin ha dado positivo de Covid-19. Desde el club le deseamos una pronta recuperación. pic.twitter.com/e0bZNhxV4r — Sportivo Belgrano (@ClubSpBelgrano) April 7, 2020

"El Club Sportivo Belgrano comunica que el Jefe Médico de la institución, Dr. Daniel Elkin ha dado positivo de Covid-19. Desde el club le deseamos una pronta recuperación", comunicó el club en sus redes sociales. Igualmente, el propio Elkin habló públicamente y llevó tranquilidad a todos: "Lo que está circulando es real, nunca tuve síntomas, el hisopado a mí me lo hacen porque yo fui el 11 y 12 de marzo a un curso en Chile, que en ese momento no era país de circulación del virus, cuando vuelvo seguía siendo sin ser país de circulación de virus", respondió en una entrevista con Radiocanal.

Por último, agregó: "El lunes 16 entro en cuarentena porque lo ponen como país de circulación, termino la cuarentena, salgo y este domingo me llamaron y me avisaron que en el curso en el que yo fui uno de los médicos que había viajado es de Córdoba dio positivo. Me dicen que por favor me hiciera el hisopado. Después de 24 días di positivo. Se supone que sigue siendo el contacto de Chile, eso lo va a estudiar la gente de epidemiología, todo ese tema lo van a manejar ellos, pero en realidad yo nunca tuve síntomas de nada. El hisopado es porque un médico que estuvo en el mismo curso que yo dio positivo y a todos los que habíamos viajado nos hicieron el hisopado".

