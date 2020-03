Quintero no se va a ningún lado: "Yo soy feliz estando en River"

Mucho se habló en las últimas semanas, antes del parate del fútbol argentino, sobre la situación de Juan Fernando Quintero.

El mediocampista colombiano no es titular en el equipo de Marcelo Gallardo y son varios los rumores que lo ponen con ofertas fuera de River.

Este jueves, Quintero hizo un vivo en su cuenta oficial de Instagram y dejó contentos a muchos fanáticos millonarios.

"Cada uno es feliz en donde quiere estar. Yo soy feliz estando en River. Después de tanto tiempo encontré mi lugar en el fútbol. Quédense tranquilos", manifestó.

Además, agregó: "Hoy no me toca jugar pero eso no significa que no sea importante para el técnico o para el equipo. Acá no juega uno, no juegan dos, no juegan tres, es un equipo. Es River. Quiero dejarlo en claro eso. Últimamente se está diciendo mucho que yo me quiero ir".

Tranquilos hinchas de River, Juanfer se queda.

Juanfer Quintero habló sobre su futuro y la chance de irse de River ⚠ pic.twitter.com/rHqPxf19qh — TNT Sports LA (en ��) (@TNTSportsLA) March 26, 2020

