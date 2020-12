Si no llega Reinaldo Rueda, Federación ya tiene plan B y es extranjero

Siguen pasando los días y nada que se hace oficial la llegada de Reinaldo Rueda a la dirección técnica de la Selección Colombia, aunque todos los caminos conducen a que las negociaciones llegarán a buen puerto y será el reemplazo de Carlos Queiroz.

Ya Rueda abandonó Chile, envió su equipaje a Colombia y él también ya está en Cali a la espera de poner su firma en el contrato. Eso sí, todo esto también se está demorando debido al actual estado de salud de Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol.

Sin embargo, como en todas las negociaciones puede que no se lleguen a acuerdos y ya la FCF tiene un plan B en caso de que no pueda finalizar su vinculación con Rueda y un técnico extrajero está en la baraja de candidatos para llegar al banquilla nacional.

“He tenido una charla con uno de los altos directivos de la secretaría técnica de la Selección colombiana y me ha pedido material y último curricúlum de Claudio más toda la información mía. Eso fue hace 15 días y esta semana tuve una charla con él y me dijo que se reunió con el presidente de la Federación, le comentó la posibilidad de Claudio Borghi y lo ha visto con buenos ojos”, dijo el actual empresario del DT Claudio Borghi.

El entrenador argentino Claudio Borghi sería el plan B ���� para la Selección Colombia en caso de no llegar Reinaldo Rueda⚽ https://t.co/O7BfbjJsl8 — Colombia.com (desde ��) (@ColombiacomTW) December 20, 2020

Cristian Argiz, en dialogo con Antena 2, también afirmó: “Ellos me han dicho que lo primero que quieren hacer es contratar un técnico colombiano, pero de no ser así se van a comunicar conmigo porque el candidato es Borghi en ese caso que no se les dé el primer plan”.

Claudio Borghi tiene en su carrera de entrenador equipos como Audax Italiano, Colo Colo, Independiente de Avellaneda, Argentinos Juniors, Boca Juniors, la selección de Chile (2011-2012) y Liga de Quito (su último club en 2016). Como jugador tuvo un extenso trasegar en el fútbol argentino y su mayor logró fue el campeonato mundial de 1986 junto a Diego Maradona.

Fuente

Lee También