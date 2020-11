No hay ninguna posibilidad de que Reinaldo Rueda llegue a la Selección

PRENSA CHILENA CONFIRMÓ QUE RUEDA SIGUE AL FRENTE DE ����



Crisis financiera de la ANFP no permite pagarle al seleccionador (Reinaldo Rueda) los US$ 2,2 millones líquidos que establece la cláusula de rescisión.



Por ahora, el técnico se queda. No tiene contemplado dejar la banca ���� pic.twitter.com/tEcyqU5F23