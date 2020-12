Nacho Fernández sobre ser entrenador: "Ahora me empezó a picar el bicho"

Más de un hincha de River va a terminar muy contento cuando lea lo que Ignacio Fernández dijo en el podcast de Juan Pablo Sorín.

Cuando le consultaron por la chance de ser DT, confesó: "Ahora estoy mirando un poco más de fútbol. Antes no tenía pensado ser entrenador, pero ahora me empezó a picar el bicho y empiezo a mirar y analizar más partidos".

Claro, tiene un gran maestro como es Marcelo Gallardo, el técnico más ganador en la historia del Millonario con quien su relación comenzó de manera extraña.

"Me llamó Marcelo. Atendió Juliana (su esposa) porque era un teléfono desconocido y yo justo estaba manejando. Me freno, atiendo y me dijo que me quería para River", reveló.

Y siguió contando sobre esa charla: "Él me preguntó si tenía intenciones de ir a otro lado y le dije que no, que si me buscaban de River, iba a River. Me dijo que me quedara tranquilo, que se iba a dar todo. Él me llamó en diciembre y en enero arranqué en el club".

Para cerrar, dijo: "Es el sueño de todos los chicos jugar en River. Me tocó poder cumplirlo, con todo lo que vino después, con todo lo que se logró. Me encantó. Ojalá que el día de mañana podamos seguir logrando cosas".

