River le pidió ayuda al Estado para pagar los sueldos por la crisis

El coronavirus no discrmina y ataque a cualquier que se le ponga en el camino. Sin dudas, la principal preocupación respecto al COVID-19 es la cantidad de infectados y víctimas fatales que está generando. No obstante, también ha generado una crisis económica que nadie tenía prevista y que está atacando desde las pequeñas y medianas empresas hasta las más importantes. Los clubes de fútbol no están excentos de eso.

Según informó Infobae, ya son 22 los clubes de la Superliga Argentina que le han pedido financiación al Estado para pagar los sueldos de sus empleados, que van desde los futbolistas hasta los trabajadores de mantenimiento de las instalaciones. Realmente, la situación está al límite y vamos un mes de cuarentena, a la que se espera que en las próximas horas Alberto Fernández extienda hasta el 10 de mayo.

El portal agrega que River, uno de los clubes más importantes de la Argentina, ha sido uno de los clubes en tema. A su vez, también han tomado el mismo camino Aldosivi, Argentinos, Arsenal, Atlético Tucumán, Banfield, Central Córdoba, Colón, Defensa y Justicia, Estudiantes de La Plata, Gimnasia, Huracán, Independiente, Lanús, Newell’s, Patronato, Racing, Rosario Central, San Lorenzo, Talleres, Unión y Vélez. ¿Quiénes todavía no han pedido ayuda? Boca y Godoy Cruz, que tenían tiempo hasta ayer.

�� Buen momento para recordar cuando en el fútbol argentino se jugaron ocho clásicos en un mismo fin de semana. ¡Qué épocas! �� pic.twitter.com/SXDQp1cPPJ — Bolavip Argentina (@BolavipAr) April 24, 2020

Mientras que Futbolistas Agremiados, que ha tenido una reunión entre los capitanes de los clubes esta semana, arregla con AFA la posibilidad de un recorte de los salarios de los jugadores, cada club se encargó de pedirle ayuda al Estado. Precisamente, solicitar el REPRO (Programa de Recuperación Productiva). ¿Qué es esto? Una normativa que rige desde 2018 destinada a las empresas con la intención de conseguir beneficios de las Contribuciones Patronales, que puede ir desde la financiación hasta el 95 por ciento de la reducción, además de una asignación compensatoria del salario. No obstante, cabe aclarar un detalle clave: en ningún momento nombra a asociaciones sin fines de lucro.

A su vez, desde la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) dio un subsidio a los clubes: "Me comunico por esté medio, para informarles que el Presidente de la Casa, dispuso para los próximos días y en virtud de un ingreso extraordinario proveniente de los fondos Evolución, que ese dinero sea distribuido en los Clubes de Primera División, por lo que correspondería 1.000.000 por Club de la citada categoría. Esperando que sea un aporte que ayude y colabore, sobre el difícil momento que atravesamos por la Pandemia que nos azota". Igualmente, un millón de pesos, por mucho que parezca, representa menos del uno por ciento del presupuesto total de los clubes.

