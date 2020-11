Mosquera: "Si te acostumbras a ganar jugando mal, cuando pierdas terminas en segunda"

Sporting Cristal empató 1-1 ante UTC de Cajamarca por la Fase 2 de la Liga 1. Con el empate, el equipo celeste sumó el punto que le faltaba para ser el ganador de su grupo. Tras el partido, Roberto Mosquera habló con los medios, donde dejó algunas frases sobre su forma de ver el fútbol.

Mosquera: "Ganar jugando mal es lo peor que te puede pasar. Si tú juegas mal y te acostumbras a ganar, cuando empiezas a perder, terminas en segunda. Pero si pierdes un partido jugando bien, estoy seguro que vas a ganar más cantidad de partidos", dijo en entrevista a Gol Perú.

Agregó: "Es una elección del técnico conversada con los jugadores y nos convencimos que era un plantel para jugar de esta manera y no nos equivocamos. Hemos querido agradar en cada partido, eso es noble y sano. Algunos no lo reconoce, pero bueno, no vivimos de los demás. Con que lo sepamos nosotros está aceptado".

¡Felicitaciones, equipo! ��



Ahora vamos por el siguiente objetivo porque, ¡esto aún no acaba! ��#FuerzaCristal #SomosFamilia pic.twitter.com/EXgxwCxXj9 — Club Sporting Cristal (@ClubSCristal) November 24, 2020

Roberto Mosquera y Sporting Cristal estarán en las fases finales, sin embargo, el técnico peruano no quiso nombrar a un posible rival. “Sería un error para mí o cualquier persona elegir a un rival. Mi función no es esa, con el que tengamos que jugar, lo analizaremos y jugaremos”.

El último encuentro de Sporting Cristal será el sábado 28 ante Academia Cantolao. El partido está programado para jugarse a las 15:00 horas.

