Roberto Mosquera duro con Ángel Comizzo: "Yo pienso antes de actuar"

Sporting Cristal le ganó la final a la U el último domingo merecidamente. Roberto Mosquera y sus dirigidos mostraron superioridad por sobre los de Ángel Comizzo.

El argentino, sobre los minutos finales, no parecía aceptar su derrota, que dicho sea de paso no se había ni siquiera concretado. Entonces, hizo un show que según versiones fue bastante sucio.

Esto hizo que la U pierda tiempo para igualar el marcador local. Justamente a todo esto se refirió Roberto Mosquera este lunes. Para él, el argentino perjudicó a sus dirigidos.

"Hay una distancia que se llama autocontrol y mi autocontrol se sostiene en el tiempo. Nunca me vieron en esas situaciones porque le haces un daño al jugador que pierde la concentración. Yo pienso antes de actuar. Ahí (en la pelea de Comizzo) la 'U' perdió 6 minutos", tiro Mou en Barrio Fútbol.

"Nunca me verás involucrado en algo que no sea moral, pelea ni de mentada de madre al arbitro, así que hay una distancia. Saludar o no saludar no tiene relevancia, no hay obligación de saludarme (con Comizzo)", detalló también el DT campeón.

Así, claríto y duro fue Roberto Mosquera. La verdad hay que felicitarlo por su trabajo y por su actitud. En el caso de Ángel David, sin duda, no solo perjudica a sus jugadores y a la institución, sino a todo el fútbol peruano. Igual, para la dirigencia de la U, parece intocable.

