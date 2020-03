Salvio sobre Riquelme tras el partido ante Gimnasia: "Me dijo que me había cagado todo"

No dejó de ser su ídolo máximo. Pero ahora Eduardo Salvio ve a Juan Román Riquelme como una figura mucho más cercana.

El 'Toto' lo admira desde siempre. Y la chance de convivir con él día a día no deja de emocionarlo, y sorprenderlo por la humildad del histórico '10'.

Su relación es más que buena, como contó el propio jugador en diálogo con Diario Olé, desde su casa, en plena cuarentena.

Pasa que al ser consultado por si JR10 le da consejos, reveló: "Sí, me habla bastante. Después de un partido cuando hago las cosas bien, siempre hablamos. También a veces, no sé, por ahí me tira un chiste si no fue tan bien".

Luego, entre risas, contó una historia inédita de cuando Boca salió campeón de la Superliga Argentina hace unas semanas.

"Me gasta. Como con el gol que me erré contra Gimnasia. Me dijo que me había cagado todo, que por qué no le enganché al arquero, jaja", dijo.

De igual manera, se defendió: "Le expliqué cómo quise definir, la idea que tenía y bueno, después se me fue por un costado... Eso sí, al próximo partido pude hacer dos goles y ahí seguramente habrá estado contento otra vez jaja".

