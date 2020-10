Santiago Ormeño sobre México o Perú: "Yo ya tengo la decisión tomada"

Desde que comenzó a volver el fútbol en el continente americano, Santiago Ormeño tomó un importante protanogismo en los medios locales. Sus goles en México lo hacían noticia todos los fines de semana.

El delantero tiene ascendencia peruana y por ell cuenta con el DNI nacional. Es convocable pa Ricardo Gareca y de hecho es posible que lo llamen, pues el mismo Gareca se ha manifestado al respecto.

El propio jugador habla de la Selección Peruana y los miembros de ella. Se refiere a Ruidíaz, a Paolo Guerrero, al propio Lapadula y responde si se haría un tatuaje como el italiano.

Santiago Ormeño: "Claro que vi a Perú ante Brasil. Por momentos la selección @SeleccionPeru parece invencible". — julio vilchez (Cuenta Nueva) (@juliovilchez82) October 15, 2020

En las últimas horas, le hicieron directamente la pregunta por su país de nacimiento o por el Perú. Él no dudo en responder y sorprendió a todos.

"Yo ya tengo la decisión tomada. Si me llaman de México y Perú, yo me voy a Perú. Me llama mucho el legado de mi abuelo", aseguró Santiago Ormeño.

Así, el atacante del Puebla deja pocas dudas. Su preferencia es por el equipo de Ricardo Gareca. Ahora, todo depende del Tigre ¡Bien Santi!

