Se le ve feliz: Gianluca Lapadula subió a Instagram su primera foto con la Blanquiroja

Gianluca Lapadula es el hombre del momento. Hace exactamente un mes subía la foto de su tatuaje y hoy ya está en Lima para jugar cuanto con la Selección Peruana de Fútbol.

Este domingo llegó al aeropuerto Jorge Chávez y todo se detuvo por él. No hubo programa deportivo que no le haga seguimiento y que no esté pendiente de cada acción del delantero nacido en Italia.

Se supo después que se había hecho la prueba y había salido negativo. Solo faltaba que se ponga el uniforme y vaya a la Videna para que se junte con todo el grupo de la Blanquiroja.

¡LE QUEDA BIEN! #GianlucaLapadula ya se puso la camiseta de entrenamiento de la @SeleccionPeru y su felicidad lo demuestra en sus redes sociales. ¡TENEMOS GOLEADOR! pic.twitter.com/6aaoTUwdN4 — Silvio Valencia (@SilvioValencia2) November 9, 2020

Este lunes, entonces, lo primero que hizo fue subir una historia a Instagram. Ahí se le ve contento con la indumentaria de entrenamiento para las prácticas del comienzo de la semana.

Sonríe frente a la camara y pone el lugar: Lima, Perú. Hay que decirlo, se le ve feliz y con todas las ganas de hacer goles con la Blanquiroja. Eso esperamos todos.

Gianluca Lapadula sube fotos e historias e ilusiona a todos. Ojalá que el viernes siga por esa senda y nos haga gritar a todos los peruanos ¡Gigante el Bambino!

