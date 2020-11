¿Por qué no se ha oficializado la salida de Carlos Queiroz de Colombia?

Son muchas las versiones que se han tejido luego de todo el escándalo que apareció en la escena de la Selección Colombia, tras las goleadas propinadas por Uruguay y Ecuador, en la pasada doble fecha de eliminatoria, rumbo al Mundial de Catar 2022. Peleas, divisiones, comunicados oficiales, han hecho parte del paisaje del equipo nacional.

Lo que parece cierto dentro de todo es que Carlos Queiroz no va a seguir al frente del seleccionado luego de las derrotas y ya habrían llegado a un acuerdo para su salida. De hecho, en Portugal ya hubo voces que aseguraron que el DT no seguirá al frente del combinado patrio y por una millonaria indemnización dará un paso al costado.

Entonces, ¿por qué todavía no se oficializado la salida de Carlos Queiroz de la Selección Colombia? Hay rumores que aseguran que, definitivamente, la Federación Colombiana de Fútbol no tendría el flujo de caja para pagarle a Queiroz el monto de 2 millones de euros para que se vaya, sin embargo hay quienes desmienten tal afirmación.

Según el diario EL TIEMPO, el dinero no es problema: "La FCF igual contaría con los recursos para un eventual acuerdo de salida. Los directivos consultados por este diario afirmaron que Queiroz es consciente de la situación y que estaría en buena actitud para negociar su salida y dilatar su indemnización, que sería pagada en varios plazos".

El medio mencionado confirmó que la raíz del inconveniente es que no saben a qué técnico elegir: "El tema pasa por el posible reemplazo y hoy apenas se están estudiando nombres. El nombre que más gustaba en el comité ejecutivo era el de Reinaldo Rueda, quien ocupó ese cargo entre 2004 y 2006, pero la puerta se cerró este viernes, cuando fue ratificado como seleccionador de Chile".

La danza de nombres mientras tanto continúa, Miguel Ángel Russo, Marcelo Gallardo, Daniel Passarella, Juan Carlos Osorio, Hernán Darío Gómez, entre otros han sonado, pero hoy no hay certeza y hasta que eso no pase, no se daría la salida de Queiroz.

