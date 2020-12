Carlos Zambrano sorprendido por la entrega de Gianluca Lapadula en la selección

Luego de cuatro años de su primer contacto con la selección peruana, Gianluca Lapadula por fin decidió jugar por la selección peruana y fue convocado por Ricardo Gareca. El delantero tuvo minutos ante Chile y fue titular ante Argentina.

Los dos encuentros de la selección peruana fueron derrotas, sin embargo, Gianluca Lapadula fue uno de los jugadores que mas luchó en un equipo que estuvo lejos de su mejor nivel que había mostrado un mes antes ante Brasil.

Carlos Zambrano, uno de los líderes del equipo, destacó la entrega de Lapadula en entrevista al programa 'Más vale Tarde': "No sé cuál será la opinión de otros, pero a mí me gustó mucho la entrega por más que las cosas no le fueron bien al equipo. Él se sacrificó mucho y sé que nos puede servir”.

El defensor de Boca Juniors agregó: "Sinceramente, me sorprendió. Todo fue rápido. Ya se especulaba como tres o cuatro de que podía llegar, muchas pasaban. Que él sí, que él no, hasta que por fin se pudo dar. Me gustó y sorprendió mucho”.

Carlos Zambrano será una de las bajas de la selección peruana para el encuentro ante Bolivia en La Paz, ya que recibió una suspensión de 3 fechas, producto de la falta y expulsión ante Richarlison en el encuentro ante Brasil.

