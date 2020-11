"Imbecilidad": Erick Osores sobre posible 'argolla' contra Gianluca Lapadula

Gianluca Lapadula fue titular en el encuentro donde la selección peruana cayó 2-0 ante Argentina por la cuarta fecha de las Eliminatorias. El delantero italiano de madre peruana fue uno de los pocos jugadores que mostró entrega al momento de jugar, lo que fue destacado por los hinchas.

Tras el partido, muchos hinchas de la selección peruana criticaron la falta de pases para Gianluca Lapadula, por parte de André Carrillo y Christian Cueva. La misma teoría también usaron en el encuentro ante Chile en Santiago.

Para el periodista deportivo Erick Osores, esas sospechas están alejadas de la realidad y las descartó en el programa 'Equico Chico': "André no se la quiso dar a nadie, todo era ir para adelante de forma individual. Va a una velocidad muy rápido diferente al equipo. No creo que no se la quieran dar a Lapadula".

Agregó: "Creo que no porque sería un imbecilidad del equipo y no los creo imbéciles, no creo que eso pase. Gianluca Lapadula demostró que es 100% seleccionable y te da la chance de jugar con dos delanteros, al lado de Paolo Guerrero. Jugó para 6 puntos, y creo que se ganó un lugar para jugar en ataque".

Aunque si el resultado no fue lo que esperábamos, la hospitalidad y fervor del equipo y de la gente me hace sentir orgulloso, feliz de vestir la blanquirroja y seguir trabajando con más ganas por la selección de nuestro querido Perú. Nada está perdido. Unidos somos más fuertes���� pic.twitter.com/MlrcseMdOH — GLapadula (@G_Lapadula) November 18, 2020

Antes de viajar a Italia para sumar a los entrenamientos del Benevento, Gianluca Lapadula mencionó: "Quiero agradecer a todos los peruanos, a todo el país, a la Selección. Estoy muy orgulloso de llevar la Blanquirroja".

