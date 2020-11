Fernando Egúsquiza: "A Raúl Ruidíaz ya le toca irse a la banca"

La selección peruana no pudo en su visita a Chile en Santiago y cayó por 2-0 en la tercera fecha de las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022. Arturo Vidal anotó los dos tantos del triunfo para La Roja que logró su primer triunfo en casa y sumó 4 puntos en la tabla de posiciones.

Tras el partido, el periodista deportivo Fernando Egúsquiza cuestionó el rendimiento de Raúl Ruidíaz, delantero del Seattle Sounders que llegaba en un buen momento, pero que no tuvo un buen partido ante Chile y falló dos jugadas de gol.

"Me demuestra que no tiene confianza en si mismo y que no está listo para ser el 9 de la selección peruana. Me parece que Lapadula nos va a sumar, pero en este momento cualquier delantero que haga algún movimiento va parecer mejor que Raúl Ruidíaz", dijo Fernando en el programa 'Contigo Selección' de Latina.

Agregó: "Ya le toca irse a la banca, incluso por el bien de Raúl Ruidíaz porque Ricardo Gareca lo está exponiendo demasiado, porque en este momento no tiene confianza en él mismo".

El próximo encuentro de la selección peruana será el martes 17 de noviembre ante Argentina en el Estadio Nacional a las 19:30 hora peruana. Perú suma solo 1 punto y está obligado a ganar en condición de local.

