Capitán habló: Paolo Guerrero opinó sobre convocatoria de Gianluca Lapadula

Paolo Guerrero llegó a Lima hace algunos días para tratarse de su lesión y en su salida de la Videna, la prensa le consultó acerca de su opinión por la convocatoria de Gianluca Lapadula a la selección peruana.

El capitán y máximo goleador de la selección peruana dejó un corto mensaje mientras conducia su auto: "Muy bien, feliz porque viene a sumar al equipo junto a Raúl Ruidiaz, estoy feliz. No puedo hablar más porque mi equipo no me deja", dijo en entrevista a Canal N.

Algo tenía que decirnos Paolo Guerrero de la convocatoria de Lapadula vaaaaaaaa... pic.twitter.com/VoqjWKRicn — Vladimir Vicentelo (@vvicentelo) October 30, 2020

Paolo Guerrero sufrió una lesión en agosto y fue operado. Su recuperación tardará hasta el próximo año, por lo que quedó descartado para jugar la Copa Libertadores y las cuatro primeras fechas de las Eliminatorias.

Gianluca Lapadula estaría arribando a la capital el 8 o 9 de noviembre, ya que tiene encuentro con su equipo el Benevento el sábado 7 de noviembre. Su arribo a Lima sería con otros integrantes de la selección peruana que militan en Europa.

Otra de las novedades en la convocatoria es Jean Pierre Rhyner, defensa central del Cartagena de la segunda división de España.

Lee También