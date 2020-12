Christian Cueva lejos de Cienciano para la temporada 2021 de la Liga 1

En las últimas horas se conoció que Cienciano tiene interés en contar con el volante de la selección peruana Christian Cueva, quien está separado del plantel princicpal del Yeni Malatyaspor de Turquía.

El administrador de Cienciano, Sergio Ludeña confirmó el interés en entrevista a RPP, pero también indicó lo complicado de su llegada: "Su llegada es muy poco probale. Él tiene un contrato de afuera. Creo que a cualquier club peruano le gustaría contar con él, es un jugador de Selección".

"Debemos ver las opciones que se ajusten a nuestro presupuesto. Tenemos varias opciones en Cienciano", agregó el administrador del equipo cusqueño que busca reforzarse para la temporada 2021.

Uno de los rumores era que el Gobierno Regional del Cusco ayude para que Cienciano logre fichar a Cueva, algo que Ludeña descartó: "No es el real ese trascendido, no sé de dónde habrá salido pero no es posible que el Gobierno Regional pueda aportar para la posible contratación del jugador".

Christian Cueva busca ser prestado a un equipo, ya que solo entrena con el equipo de reserva y estará así por el resto de la temporada.

