Hincha de la selección peruana ofrece dinero y camiseta de Lapadula por perrito perdido

Una familia busca a su mascota extraviada el pasado 18 de noviembre. El perrito responde al nombre de 'Manchitas' y se perdió aproximadamente a las 11:30 de la mañana en la veterinaria 'No te olvides de Mí' de Breña.

Como recompensa, los dueños ofrecen una camiseta de la selección peruana de Gianluca Lapadula y 500 soles en efectivo. Por las fotos mostradas, 'Manchitas' es un perrito mestizo y tiene 1 año y 4 meses. Cualquier aviso comunicarse con Gaby Oblitas al 939138056.

Los encargados de la veterinaria admitieron que la mascote se les escapó: "La correa aparentemente no estaba bien colocada y al momento de abrir la puerta del vehículo el perrito se escapó. Aunque intentamos seguirla escapó, sin embargo, nosotros nos estamos haciendo cargo de ello. Venimos difundiendo carteles de búsqueda y ofrecemos recompensa”.

La dueña de 'Manchitas' indicó: “El señor de la movilidad primero me dijo que él lo hizo entrar a la veterinaria y se le escapó, luego me han dicho que se lo entregó al doctor y en ese momento se escapó de la veterinaria. No tienen una versión definida. Lo único que sé es que se les escapó y la veterinaria estaba con la puerta abierta”.

