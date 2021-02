Recomendación del hermano: "Si Paolo no está al 100% mejor que no juegue"

Una de las faltas que más se noto en las cuatro primeras fechas de las Eliminatorias fue la presencia del capitán y goleador de la selección peruana Paolo Guerrero. El delantero se viene recuperando de una lesión desde agosto del 2020 sufrida cuando militaba en Internacional.

Pese a que según los expertos, Paolo podría tener minutos en los primeros días de marzo y con la posibilidad de llegar a los duelos de Eliminatorias, Julio Rivera, hermano de Paolo, le recomienda que no apure su regreso si no está del todo recuperado.

“Hablé con él, anímicamente está muy bien, mentalmente es muy fuerte y ya entra esta semana a entrenar con todo el equipo. Esperemos que pueda llegar a las Eliminatorias, pero yo también he sido futbolista y le recomendé que si no está al 100% mejor no juegue, tenemos que pensar que Paolo ya no es un chiquillo, tiene 37 años y de repente por apresurarse se vuelve a lesionar y se va a perjudicar”, indicó Rivera en Ovación.

Ricardo Gareca y Néstor Bonillo, quien viajó a Brasil para ver su recuperación, están al tanto de la evolución de Paolo Guerrero a pocas semanas de los partidos ante Bolivia en La Paz y Venezuela en Lima.

Néstor Bonillo, preparador físico de la @SeleccionPeru ����, viajó a Brasil para evaluar la constante recuperación del atacante y capitán nacional, Paolo Guerrero. #ArribaPerú �� pic.twitter.com/EXF6yBJBmF — Selección Peruana ���� (@SeleccionPeru) February 4, 2021

La presencia de Paolo Guerrero como titular ante Bolivia no es segura, ya que en la Eliminatoria anterior ingresó en el segundo tiempo en reemplazo de Andy Polo.

