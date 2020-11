Miguel Trauco fue 'ampayado' tras derrota de la selección peruana ante Argentina

Según imágenes del programa 'Amor y Fuego', el defensor de la selección peruana Miguel Trauco fue 'ampayado' con una "misteriosa mujer", luego de que la blanquirroja perdiera ante Argentina por 2-0 en las Eliminatorias.

Miguel Trauco fue titular en los cuatro encuentros que lleva la selección peruana en las Eliminatorias. El lateral izquierdo milita en el Saint Etienne de la primera división de Francia.

El futobolista está separado de su esposa, según las mismas declaraciones de ella: "Me veo obligada a brindar la presente declaración: El señor Miguel Trauco y yo no mantenemos una relación de pareja. La relación que mantenemos en la actualidad, se restringe estrictamente a nuestras responsabilidades como padres. Yo no tengo ningún conocimiento o interés de su actuar en su vida privada, por lo que no me corresponde brindar ninguna declaración al respecto” .

Lee También