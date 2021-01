Dejó Francia por Perú: Percy Prado contó por qué decidió fichar por Sporting Cristal

Con el título de Sporting Cristal en la Liga 1 2020 y la clasificación a la Copa Libertadores, el equipo rimense dirigido por Roberto Mosquera fue uno de los equipos que primero se reforzó, uno de los fichajes fue el lateral derecho peruano Percy Prado.

Prado llega de jugar los últimos años en el fútbol de la primera división de Francia. El defensor contó en entrevista a RPP por qué decidió volver a Perú: "Decidí jugar en Perú porque Cristal jugará Libertadores. En Europa todo está complicado por la Covid-19, así que tomé esta gran oportunidad".

Sobre una posible convocatoria a la selección peruana, indicó: "Tuve comunicación con el profe Gareca antes de salir de Nantes. Me preguntó si quería jugar por la selección y me dijo que me estaban siguiendo".

En la temporada 2020, Percy Prado disputó 4 partidos con camiseta de Nantes, 2 por la Ligue y 2 por la Copa de Francia.

Por último, mandó un mensaje a los hinchas de Sporting Cristal: "Al hincha le digo que dejo todo en la cancha. No me gusta perder y además, el estilo de toque que tiene el club se asemeja mucho a la formación que recibí en Nantes".

