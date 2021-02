Periodista descartó renuncia de Ricardo Gareca a la selección peruana

Los futbolistas peruanos que militan en la MLS entrenaban en la Videna con miras a los partidos de Eliminatorias ante Bolivia y Venezuela, debido a que la liga de Estados Unidos recién iniciará en abril. Sin embargo, debido a la cuarentena obligatoria, los trabajos presenciales no están disponibles.

Tras conocerse la noticia ofrecida por el presidente Francisco Sagasti en mensaje a la nación, Ricardo Gareca, quien apenas tenía unas horas en Lima, decidió volver a Argentina para estar al lado de su familia. Desde Buenos Aires, el entrenador ofrecerá una conferencia de prensa acerca de la situación de la selección.

Lo de Gareca, no será renuncia, xq sino Bonillo no estaría en Porto Alegre. Quizá sí debería anunciar la elección preventiva de una sede fuera del Perú para jugar de local y entrenar semanas antes. No puede confiarse de un gobierno que es 'un día sí, otro no', sin plan ni idea — Carlos Univazo (@Carlosu67) February 4, 2021

Gareca no está cómoda con esta situación, pero una posible renuncia está lejos de suceder, según el periodista Carlos Univazo: "Lo de Gareca, no será renuncia, xq sino Bonillo no estaría en Porto Alegre. Quizá sí debería anunciar la elección preventiva de una sede fuera del Perú para jugar de local y entrenar semanas antes. No puede confiarse de un gobierno que es 'un día sí, otro no', sin plan ni idea".

La selección peruana solo tiene 1 punto en las Eliminatorias producto del empate ante Paraguay en Asunción. El resto de partidos fueron derrotas ante Chile, Brasil y Argentina.

Se desconoce en qué situación llegará Paolo Guerrero a los encuentros, ya que se viene recuperando de una lesión sufrida en agosto del 2020. Se estima que al menos tendría minutos en las primeras semanas de marzo, días antes de los partidos por Eliminatorias.

