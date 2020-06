"Si me llama Millos, en medio hora llego a Bogotá", Carachito Domínguez

Juan Guillermo 'Caracho' Domínguez (El Cerrito, Valle del Cauca, Colombia, 1986) aseguró que su deseo es "volver a Millonarios", durante una entrevista con Efe a propósito del aniversario 74 del club bogotano, donde fue campeón de una Liga, una Superliga y una Copa Colombia.

El jugador de 33 años aseguró que aún tiene "muchas ganas y mucho fútbol" para poder rendir en el Fútbol Profesional Colombiano (FPC), recordó la estrella número 15 que logró con Millonarios, destacó el impacto de Miguel Ángel Russo y envió un mensaje de que "si algún equipo está interesado" en sus servicios, tiene "la facilidad de llegar a algún acuerdo y jugar".

"Yo te voy a decir algo que no he dicho mucho, por estos equipos (Cali y Millonarios) no es por el dinero, es por jugar, por vestir esa camiseta, por volver a sentir el hincha. En cualquier momento que me digan 'Juan, venga para acá, tenemos estos contratos' yo voy a decir que sí".