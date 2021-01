¿Si no es Fernando Uribe es Dayro Moreno? el mismo delantero respondió los rumores

Las negociaciones entre la dirigencia de Millonarios y el goleador pereirano Fernando Uribe, no han dado frutos, pues Uribe ha demostrado su deseo de vestir su camiseta Azul e incluso se redujo una buena parte de su salario, pero aun así, Gustavo Serpa no se esforzó mucho para que se dé el fichaje.

+Las bajas que tendrá Millonarios para el inicio de la Liga BetPlay Dimayor 2021-I

Ahora, los rumores nombran a Dayro Moreno. Pues por los últimos días se ha rumorado que de no darse la llegada del goleador Fernando Uribe, el apuntado a volverse a vestir de jugador de Millonarios, será el nacido en Chicoral, Tolima.

Dayro Moreno en charla con el @AlargueCaracol "hemos tenido conversaciones con varios equipos pero no hemos podido concretar nada, si estamos apurando porque estamos a mitad de Enero y de Millonarios no me llamaron" https://t.co/PaP8IxSm5w pic.twitter.com/j6WRLyDjOp — Alargue Caracol (@AlargueCaracol) January 16, 2021

Más sin embargo, el mismo delantero que en los últimos días dejó de ser jugador de Once Caldas, habló con el programa El Alargue de Caracol Radio y dejó muy claro su futuro próximo y sus contactos con Millonarios.

+Video: increibles atajadas de Juan Moreno a Fredy Guarín en entrenamiento de Millonarios

"Hemos tenido conversaciones con varios equipos pero no hemos podido concretar nada, si estamos apurando porque estamos a mitad de enero y de Millonarios no me llamaron". Por lo pronto, Dayro Moreno no volverá a ser jugador de Millonarios independientemente de la llegada de Fernando Uribe.

Lee También