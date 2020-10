Sin temor: Henry Quinteros señaló el objetivo principal de Alianza Lima el 2020

Henry Quinteros, quien hasta el 2013 fue jugador de Alianza Lima, habló sobre el mal momento del equipo íntimo en la Copa Libertadores y en el torneo local. El exvolante aseguró que por cómo está la tabla de posiciones, la realidad del equipo dirigido por Mario Salas es alejarse del descenso.

"Alianza está más cerca del descenso que de otra cosa. Deben ir de menos a más. Ahora la circunstancia son estas, a mi me duele, molesta, pero la realidad es esa. Alianza Lima debe pensar en alejarse del descenso", declaró en entrevista a Exitosa Deportes.

Sobre el estilo de juego que busca Mario Salas en el plantel, Henry indicó: "Alianza no tiene un estilo, una cosa es tener un estilo y otra intentar. No genera muchas situaciones de gol. También hay que entender que Mario Salas no armó este plantel. Es complicado buscar y plasmar un estilo de juego cuando los futbolistas no son los adecuados".

Luego de la derrota de Alianza Lima ante Nacional de Uruguay por la Copa Libertadores, a muchos sorprendió a presencia del juvenil Carlos Montoya en la conferencia de prensa, ya que en un mal momento los referentes son los indicados a salir a dar la cara. Henry también criticó esa decisión.

"No entiendo que un chico con 1 o 2 partidos salga en conferencia de prensa. No era lo adecuado, yo no lo hubiera puesto. En todo caso no salía nadie. A veces en cada plantel, el técnico quien saldrá, pero no sé por qué pasó. No me pareció lo adecuado".

