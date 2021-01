Alejandro Hohberg: "Cristal es el equipo ideal para este momento de mi carrera"

Alejandro Hohberg hizo historia en el fútbol peruano. El extremo es el primer jugador en pasar sin interrupción de Alianza Lima a Universitario y ahora a Sporting Cristal. En su presentación, 'Ale' dio sus impresiones de su llegada a la Florida.

"Sporting Cristal es el equipo ideal para mi carrera. Me toma en el mejor momento y me motiva el proyecto que hay en el club. Poco a poco se irán dando las cosas. Pienso en plazos cortos, primero en entrenar y adaptarme al plantel, si todo eso fluye de la mejor manera, me gustaría estar acá mucho tiempo".

Agregó: "Cristal es un club donde sé que me voy a sentir muy cómodo. Eso me lo hicieron saber desde el momento en que me contactaron. Me siento muy bien en lo físico. Tengo las mayores aspiraciones para tener un buen año".

Alejandro ya fue campeón con Alianza Lima y aunque llegó a una final con Universitario, perdió ante los rimenses. El 2021, Cristal se arma para ser protagonista en el torneo local y hacer una buena campaña en la Copa Libertadores.

Hohberg es el segundo refuerzo de Sporting Cristal, luego de la contratación del defensor Alejandro Gonzalez, quien ya vistió la camiseta celeste la temporada 2009.

