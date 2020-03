Temas avanzados: Marulanda habló del futuro entrenador de Alianza Lima y de Jean Deza

Alianza Lima ha tenido unos días caóticos. La derrota contra Nacional fue la gota que comenzó a rebalsar en vaso en tienda victoriana.

Después de ese partido, la partida de Bengoechea parecía inminente. Igual, se prefirió esperar al Clásico del fútbol peruano para definir todo. Perdieron contra Universitario y el entrenador terminó renunciando.

A partr de ahí, la pasarela de nombres fue importante. Para tener una idea, sonó hasta Gabriel Heinze, exentrenador de Velez muy valorado en el medio argentino que se fue por buscar algo mejor.

Victor Hugo Marulanda, director deportivo de Alianza Lima, habló del tema en Radio Ovación y, sobre todo, de los plazos: "Ojalá que sea lo más pronto posible para el bien del club. Hemos charlado con varios de ellos (en Chile, Argentina) y queremos esta semana dejar el tema listo".

Así también tocó otro tema polémico, el de Jean Deza: "Si la persona no quiere dar el paso, no quiere que lo apoyemos será muy difícil. Hemos hecho muchas cosas para que él salga adelante, lamentablemente no ha querido". "Por sus comportamientos cada vez nos muestra que no quiere estar", concluyó.

Así, el directivo no esquivó los temas que más preocupar al hincha blanquiazul. Seguramente, en los próximos días, se conocerán decisiones oficiales. Los objetivos siguen intactos.

