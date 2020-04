Tenía muchos, pero Palermo se animó a elegir el gol más importante de su carrera

El Titán, el Optimista del Gol o símplemente El Loco. Muchos adjetivos calificativos podrían ser utilizados para apodar y describir lo logrado por Martín Palermo a lo largo de su carrera profesional, y aún así se quedarían cortos. Si bien vivió momentos únicos y complejos a lo largo de su trayectoria, lo cierto es que al mítico artillero argentino le quedaron pocos sueños por cumplir en el camino.

Habiendo sido un auténtico emblema de Boca, club en el cual supo explotar y destacarse en los mejores años de su carrera, Martín cosechó un sinfín de alegrías en la entidad Xeneize, la cual hasta el día de la fecha sueña con dirigir en algún momento de su carrera como entrenador. Actualmente, el oriundo de La Plata está sin equipo luego de haber comandado por varios partidos al Pachuca de México.

En diálogo con el sitio oficial de AFA, Palermo no escatimó en detalles a la hora de describir, entre otras cosas, varias de sus hazañas con la Selección Argentina. Comenzando por su agónico gol a Perú, el cual determinó la clasificación de La Albiceleste al Mundial de Sudáfrica 2010, el Titán rememoró: "Fue muy especial por el contexto: la lluvia, el viento, la cancha se estaba inundando, necesitábamos ganar para seguir con vida en las Eliminatorias y el gol de Perú a los 44 minutos del segundo tiempo fue terrible".

"Yo entré en el segundo tiempo y casi tuve que salir por una patada en la cara. Me pusieron un algodón en la nariz por la sangre que me salía y no podía respirar. Pero finalmente el partido con Perú fue un guión de película. Mi gol agónico, el festejo de Diego y mi emoción bajo el diluvio. Realmente fue de película", continuó Martín.

Eligiendo su gol más destacado a nivel Selección, El Loco se trasladó al certamen internacional en cuestión y afirmó: "Para mí, el gol a Grecia es el más importante porque lo hice en un Mundial y a mis 36 años. Estuvieron ahí mis papás, mi señora, mi hijo más grande, amigos. Y ellos se emocionaron tanto como yo. Por eso, esos minutos que jugué en aquel partido fueron muy especiales". "Más allá de todo lo que viví como jugador, usar la camiseta de la Selección siempre es algo único". agregó el letal goleador posicionando dicho tanto como el más destacado de su carrera.

