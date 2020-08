Teo Gutiérrez, otra vez picante contra Boca: "Hice el gol y la Bombonera quedó muda"

Teófilo Gutiérrez jugó en varios equipos argentinos: Racing Club, River Plate, Lanús y Rosario Central. Sin embargo, está más que claro que el siempre polémico delantero colombiano está muy identificado con el conjunto Millonario.

De la mano de Ramón Díaz y Marcelo Gallardo, el experimentado artillero de Junior de Barranquilla supo exponer muy buenos rendimientos en la escuadra del barrio porteño de Núñez. Y en Boca Juniors supieron sufrirlo.

De todos modos, en esta oportunidad, la anécdota tiene que ver con un partido de Teo vistiendo los colores de Rosario Central. Eso sí: el apuntado es el Xeneize, a quien Teo supo marcarle un tanto importante en plena Bombonera.

Fiel a su estilo, el colombiano se mostró totalmente picante y polémico al narrar los detalles de ese compromiso, en el cual supo festejar de cara a todos los hinchas de Boca, generando momentos realmente tensos en el estadio.

"Me agarró el 'Chacho' Coudet antes del partido y me dijo: 'Loquito, hay que ganar hoy'. Le dije: 'Tranquilo, me preparé todos estos meses para meterle un gol a Boca'. Cuando marco el 1-1, hago la banda de una. La gente estaba muy enojada y esas lloronas salieron a quejarse del árbitro", comenzó narrando.

"Se formó la empujadera, vi que me iban a echar y pensé: 'De aquí no me voy solo'. Cuando hago el gol no escuché nada, solo el grito de mis compañeros y el estadio quedó mucho", sentenció Teo en medio de un vivo de Instagram.

